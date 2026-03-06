Prestigiosa marca de tecnología abre su segundo punto de venta en Chile

06 mar. 2026 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida marca de tecnología Dyson, especializada en productos para el hogar como aspiradoras, purificadores de aire y secadores de cabello expandió su presencia en Chile y abrió un nuevo punto de venta en Viña del Mar.

Este es el segundo punto de venta físico en el país y está ubicado en la tienda Falabella del Mall Espacio Urbano. El objetivo no es solo ampliar el alcance de la marca, sino que consumidores de la ciudad jardín conozcan de primera mano sus nuevos productos.

Dyson promete ofrecer una experiencia personalizada a sus clientes y tendrá disponible toda la gama de productos que ofrecen en su página web, desde la línea Home Care, hasta la línea de belleza que se ha viralizado en redes sociales.

Conoce los productos virales de Dyson

Aunque Dyson cuenta con una gran variedad de productos, los más conocidos son sus secadores de cabello, alisadoras y el multiestilizador, un secador con varios accesorios que permite hacer desde ondas y rizos hasta peinados con volumen.

Asimismo, la tecnología de estos productos destaca por la capacidad de proteger el cabello del daño por la exposición al calor.

Desde la marca aseguraron que el público, además de acceder a estos productos, en el punto físico también podrá realizar consultas, recibir asesoría especializada y ver demostraciones en vivo donde prueben el rendimiento, la ergonomía y el estilo de cada equipo antes de llevarlo a su hogar.

