Imágenes muestran conducción errática de camión de gas que explotó en Renca: habría tomado la curva a cerca de 70 km/h

05 mar. 2026 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Imágenes inéditas de cámaras de seguridad registraron el recorrido del camión de gas que el 19 de febrero protagonizó un accidente en la comuna de Renca, hecho que terminó con la explosión del vehículo y la muerte de 13 personas.

Los registros corresponden a un tramo de aproximadamente dos kilómetros entre el nudo Quilicura y el enlace General Velásquez, en dirección norte a sur. Las grabaciones permiten observar el comportamiento del vehículo minutos antes del volcamiento y compararlo con el de otro camión de la misma empresa que circuló por el mismo sector instantes antes.

El paso de otro camión de la misma empresa

En las imágenes se aprecia que un minuto antes del camión involucrado en el accidente pasó por el mismo tramo otro vehículo de la empresa Gasco. Este se desplazaba por la pista lenta y mantenía una velocidad moderada.

De acuerdo con estimaciones de la autopista, el vehículo circulaba a cerca de 50 kilómetros por hora, velocidad máxima permitida para ese sector de la curva. En el registro se observa que ingresó al viraje de manera controlada y sin presentar inconvenientes.

La trayectoria del camión que terminó accidentado

Posteriormente aparece el camión que protagonizó el accidente. Las cámaras muestran que inicialmente se desplazaba por la pista rápida y luego cambió hacia la pista central.

A unos 30 metros de la curva, el conductor volvió a cambiar hacia la pista lenta, ubicada a la derecha, para enfrentar el viraje. En ese momento, según se aprecia en las imágenes, el vehículo aumenta la velocidad e incluso intenta adelantar a un automóvil.

Las estimaciones preliminares de la autopista indican que el camión habría tomado la curva a cerca de 70 kilómetros por hora, superando el máximo permitido de 50 km/h para ese punto de la vía. Actualmente se solicitaron peritajes a terceros para determinar con precisión tanto la velocidad al momento de ingresar a la curva como la que llevaba previamente en el tramo de carretera.

El momento del volcamiento

Cuando el camión ingresó a la curva, perdió estabilidad. Según la evaluación preliminar de la autopista, esto habría ocurrido por la combinación entre la velocidad y el peso de la carga.

En las imágenes se observa que el vehículo comienza a balancearse mientras atraviesa el sector. Segundos después se produce el volcamiento y, tras caer, impacta contra las barreras de contención de la autopista.

Declaración de la empresa

Tras conocerse los registros, desde Gasco indicaron que “las imágenes que hemos visto nos recuerdan la gravedad de esta tragedia y nos comprometen aún más con las autoridades para esclarecer los hechos. No corresponde aventurar conclusiones sobre las causas del accidente”.

La empresa agregó que “reiteramos nuestro compromiso con las familias de los afectados y con la comunidad, a quienes les aseguramos que nuestra operación es y ha sido siempre confiable”.

Qué dice la ley sobre la circulación de camiones

En Chile, la Ley de Tránsito no establece una obligación específica para que los camiones circulen exclusivamente por la pista derecha. La norma aplica de forma general a todos los vehículos y señala que deben desplazarse por la mitad derecha de la calzada.

Además, quienes circulen a una velocidad inferior a la máxima permitida deben mantenerse lo más a la derecha posible. En la práctica, esto suele aplicarse a los camiones cargados, aunque no existe una regla especial para ellos.

La obligación de usar únicamente la pista derecha solo se produce cuando existe una señal de tránsito que así lo indique.

A diferencia de lo que ocurre en otros países, como España, la legislación chilena no distingue de forma específica a los camiones respecto de otros vehículos en materia de uso de pistas.