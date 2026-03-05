Cuarta entrega del Subsidio Eléctrico: ¿En cuántas cuotas se pagará?

05 mar. 2026 - 20:00 hrs.

El Subsidio Eléctrico es un beneficio transitorio otorgado por el Gobierno de Chile, con el fin de ayudar a pagar la factura de la luz de usuarios que se encuentren entre el 0% y el 40% del Registro Social de Hogares (RSH).

De acuerdo al Ministerio de Energía, se trata de un aporte cuyo monto va a depender de la cantidad de personas que vivan en un mismo lugar:

Si vive solo 1 persona : se otorgan $30.270

: se otorgan $30.270 Si viven de 2 a 3 personas : se otorgan $39.348

: se otorgan $39.348 Si viven 4 o más personas: se otorgan $54.486

Este beneficio se entrega de manera prioritaria a personas electrodependientes. Luego se da a los hogares donde hayan personas sujetas de cuidado (discapacidad, dependencia funcional o invalidez), así como menores de edad, cuidadores y adultos mayores.

¿En cuántas cuotas se paga el Subsidio Eléctrico?

A través de un portal especializado para el Subsidio Eléctrico, se determinó que los usuarios de la cuarta entrega del beneficio estarán incluidos en el primer semestre de 2026 “y se entregará en seis cuotas”.

Desde el pasado mes de febrero de 2026 comenzó a reflejarse el descuento en la cuenta de electricidad, “según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica”.

El Ministerio de Energía resaltó que si por el número de personas en el hogar corresponden $30.270, ese monto “será entregado en 6 cuotas de $5.045 cada una”.

Dicho aporte se verá reflejado en la sección “Detalle de mi cuenta”, en la glosa “Subsidio eléctrico Ley N°21.667” de la cuenta de luz.

