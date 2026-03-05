Bono PAD Parto: Estos son los requisitos que se deben cumplir para acceder

05 mar. 2026 - 10:00 hrs.

El nacimiento de un hijo es un momento importante para una familia, por lo que Fondo Nacional de Salud (Fonasa) las apoya con el Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnóstico), que les permite obtener atenciones médicas a un costo fijo.

Uno de estos paquetes de prestaciones en salud es el Bono PAD Parto, que incluye todos los cuidados pre y postoperatorios, asesoramiento y hospitalización de un parto vaginal o abdominal (cesárea).

Requisitos para acceder a un Bono PAD Parto

Al momento de comprar un bono, Fonasa indica que los interesados deben asegurarse de cumplir con lo siguiente:

La inscripción para obtener esta prestación se debe realizar tras cumplir 37 semanas de edad gestacional.

Es necesario que la entidad o clínica elegida cuente con la prestación en convenio con Fonasa.

El embarazo debe evolucionar y desarrollarse en condiciones de normalidad. No aplica para embarazos de alto riesgo obstétrico o perinatal.

¿De cuánto es el copago del Bono PAD Parto?

El valor del bono para “PAD Parto con tamizaje auditivo recién nacido” (código 2501009) tiene un costo total de $1.407.810, de los cuales al usuario le corresponde cancelar $351.950 de copago.

El ente permite solicitar un préstamo para cubrir hasta el 100% del copago, por lo que a la beneficiaria le saldría gratuita la emisión del bono. Su cobertura incluye:

La atención profesional del equipo completo, incluyendo médico obstetra, matrona, anestesista, pediatra o neonatólogo.

Atención del parto y atención materna durante su hospitalización.

Atención de las complicaciones maternas derivadas del parto (resuturas, infecciones urinarias, endometritis, etc).

Atención médica del recién nacido, visitas médicas diarias, exámenes de rutina, exámenes de tamizaje de hipoacusia (auditivo), uso de cuna/sala cuna, administración de vacunas, vitamina K y medicamentos de uso general.

Los valores de los días camas y el derecho de pabellón. Medicamentos e insumos utilizados durante la hospitalización.

Atención integral hasta 15 días después del egreso del paciente, considerando controles post operatorios.

¿Cómo comprar un Bono PAD Parto?

Luego de que el médico entrega el certificado con el diagnóstico PAD, el paciente debe buscar una clínica en convenio u hospital con pensionado y acudir a su oficina de recaudación, donde agendará la intervención y solicitará el programa médico.

Con el diagnóstico y el programa, debe dirigirse a una sucursal de Fonasa o ingresar a Mi Fonasa para pagar el monto antes de la intervención. Se puede hacer en efectivo, tarjeta o préstamo médico, para recibir el bono que valida la atención.

El día fijado para la atención, debe entregar el Bono PAD en la oficina de recaudación del lugar donde se realizará el procedimiento o la cirugía, para así hacer efectivo el beneficio.

