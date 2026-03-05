Aporte Familiar Permanente: Este es el monto del tercer pago

05 mar. 2026 - 07:00 hrs.

Cada vez está más cerca el tercer pago del Aporte Familiar Permanente, un beneficio que entrega el Estado para mejorar la calidad de vida de los hogares.

Consiste en una ayuda monetaria por cada carga o núcleo familiar que cumpla los requisitos, cuyo plazo para cobrarlo es de hasta nueve meses una vez que es emitido.

¿De cuánto es el tercer pago del Aporte Familiar Permanente?

Tal como en el primer y segundo pago, la página oficial indica que la tercera entrega del bono asignará un monto de $66.834, siempre que hayan cumplido con lo siguiente:

Haber recibido la Asignación Familiar o Subsidio Familiar durante el 31 de diciembre de 2025 por sus causantes. Se entrega un pago por carga.

Haber pertenecido a una familia que participaba del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario durante el 31 de diciembre de 2025. Obtienen un aporte por familia.

¿Quiénes cobrarán el tercer pago del Aporte Familiar Permanente?

Para esta ocasión, las autoridades entregarán el beneficio a personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

Si desean saber si son beneficiarios y su forma de pago, tendrán que ingresar al portal de consulta (pulsa aquí) con el RUN y la fecha de nacimiento. Así, el sistema mostrará todos los detalles del bono correspondiente.

Todo sobre Aporte Familiar Permanente