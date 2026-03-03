Subsidio DS1: ¿En qué tramo del Registro Social de Hogares debo estar para solicitarlo?

03 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Si una familia no es dueña de una vivienda y tiene capacidad de ahorro, puede acceder al Subsidio DS1 Tramo 1 para comprar una casa o departamento (nuevo o usado) de hasta 1.100 UF.

Consiste en un beneficio de hasta 750 UF que permite cubrir una parte de la compra del inmueble, permitiendo al beneficiario pagar el resto con su ahorro, crédito hipotecario y/o recursos propios.

¿En qué tramo debo estar para postular al Subsidio DS1?

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) señala que los interesados deben estar inscritos en el Registro Social de Hogares y no superar el 60% más vulnerable de la población.

Si se trata de un adulto mayor, estos podrán pertenecer hasta el 90% más vulnerable de calificación socioeconómica.

En ambos casos, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos 18 años de edad.

Contar con la cédula nacional de identidad vigente.

Si es extranjero, debe tener una cédula de identidad para extranjeros vigente al postular y en ella deberá constar la residencia definitiva. Una fotocopia de esta deberá ser presentada en la postulación. La vigencia de la Residencia Definitiva será verificada y proporcionada por el Servicio Nacional de Migraciones.

Tener certificación de una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mayor a 12 meses.

Tener un ahorro mínimo de 30 UF depositado en la cuenta de ahorro, al último día del mes anterior a la postulación. Después de esa fecha, no se deberán efectuar giros en la cuenta.

Si postula colectivamente, el grupo debe: tener al menos 10 integrantes, postular mediante una Entidad Patrocinante y contar con un proyecto habitacional aprobado por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

¿Cómo postular al Subsidio DS1?

Los interesados deben enviar la solicitud a través de la página del Minvu (pulsa aquí), ingresando con la ClaveÚnica; o bien, acudir a una oficina de atención presencial del Serviu o instituciones públicas habilitadas para tal fin, siempre y cuando las postulaciones estén abiertas.

Es importante mencionar que si bien con este subsidio se pueden comprar viviendas de hasta 1.100, el tope puede incrementar a 1.200 UF si el inmueble se ubica en:

Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Aysén y Magallanes.

Provincias de Chiloé y Palena.

Comunas de Isla de Pascua y Juan Fernández.

