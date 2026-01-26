Subsidio al Dividendo: Entérate cómo funciona y si estará vigente durante todos los años del crédito

26 en. 2026 - 12:00 hrs.

El Estado facilita el acceso de las familias a una vivienda mediante el Subsidio al Dividendo, que otorga una rebaja de 0,6% a la tasa de interés de un crédito hipotecario.

Solo aplica para comprar casas o apartamentos nuevos de hasta 4.000 UF. Se otorgarán 50.000 subsidios, de los cuales 6.000 estarán reservados para beneficiarios del DS15.

¿Cómo funciona el Subsidio al Dividendo?

ChileAtiende indica que consiste en un descuento de 60 puntos, equivalente al 0,6%, sobre la tasa de interés pactada originalmente. Ejemplo: si un cliente acuerda una tasa del 4,5% con su banco, con este apoyo la reduce a 3,9% real.

El sistema también ofrece una garantía estatal que cubre hasta el 60% del valor de la vivienda adquirida. Esta protección permite que las instituciones financieras ofrezcan mayores reducciones, según las políticas comerciales de cada entidad.

¿Cómo solicitar el Subsidio al Dividendo?

Para acceder a esta ventaja, se debe gestionar el crédito hipotecario en bancos, cooperativas o aseguradoras habilitadas, que asignan el cupo tras verificar que califica dentro de las primeras 50.000 operaciones y cumple con lo siguiente:

Ser una persona natural.

Está interesado en comprar una vivienda nueva y valorada en hasta 4.000 UF.

Si tiene una promesa de compraventa, debe haber sido firmada el 1 de enero de 2025 o después.

Las personas interesadas pueden presentar la solicitud hasta el 27 de mayo de 2027, cuando cierra la ventana de oportunidad.

¿Cuánto tiempo dura el Subsidio al Dividendo?

El beneficio se mantiene activo durante toda la vida del crédito hipotecario, con un límite de 30 años. Esto garantiza estabilidad en el pago de las cuotas mensuales, siempre que se solicite antes de que termine el plazo de solicitud.

Además, se aplica de forma inmediata sin necesidad de gestiones adicionales: el Estado transfiere el monto directamente a la entidad financiera, para asegurar que la rebaja sea permanente.

