¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar para conocer Chile?
- Por Meganoticias
Si sueñas con conocer Chile acompañado de tus seres queridos, el Estado te ayuda a cumplir esta meta mediante el Programa Turismo Familiar, que te permite comprar un paquete de viaje a precio económico.
Esta iniciativa entrega un subsidio que cubre parte de un viaje y permite financiar el restante por copago. Incluye traslado en bus, alojamiento por dos noches, alimentación y otros servicios vitales.
¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar?
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) indica que los interesados deben acudir a la municipalidad para conocer si hay cupos. De ser así, podrá postular entregando los documentos requeridos.
Luego, tendrán que participar en la reunión de preparación y cumplir con el copago. El trámite está disponible para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Requisitos para postular al Programa Turismo Familiar
Bajo la modalidad de cupo familiar, la familia podrá acceder al programa si reúne las siguientes condiciones:
- Tener cédula de identidad chilena vigente. Los menores de 18 años pueden presentar el certificado de nacimiento.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% en los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.
- Postular con un grupo familiar de al menos dos personas, incluido el postulante.
- Viajar con un grupo familiar con algún menor de 30 años, si el postulante es mayor de 60 años.
Solo grupos femeninos podrán acceder al cupo mujer: pueden pertenecer a cualquier tramo de vulnerabilidad, siempre que las miembros tengan de 18 a 59 años y sean al menos dos personas (incluida la postulante).
¿Cuánto cubre el subsidio del Programa Turismo Familiar?
Puede cubrir un aproximado de hasta el 80% del valor total del viaje, por lo que a los beneficiarios les corresponderá pagar un copago de:
- Hasta $25.000 por personas de 13 años o más.
- Hasta $12.000 por niños de entre 12 y 3 años. El copago es cero para menores de 3 años.
Notas relacionadas
- Programa Turismo Familiar: Esta iniciativa cubre cerca del 80% de tu paquete de viaje
- Hotel de Chiloé es elegido entre los mejores del mundo: ¿Cuánto cuesta hospedarse una noche?
- Principalmente por encender cocinillas: Conaf reporta aumento en expulsiones de turistas del Parque Nacional Torres del Paine