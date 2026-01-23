¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar para conocer Chile?

23 en. 2026 - 20:00 hrs.

Si sueñas con conocer Chile acompañado de tus seres queridos, el Estado te ayuda a cumplir esta meta mediante el Programa Turismo Familiar, que te permite comprar un paquete de viaje a precio económico.

Esta iniciativa entrega un subsidio que cubre parte de un viaje y permite financiar el restante por copago. Incluye traslado en bus, alojamiento por dos noches, alimentación y otros servicios vitales.

¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar?

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) indica que los interesados deben acudir a la municipalidad para conocer si hay cupos. De ser así, podrá postular entregando los documentos requeridos.

Luego, tendrán que participar en la reunión de preparación y cumplir con el copago. El trámite está disponible para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Requisitos para postular al Programa Turismo Familiar

Bajo la modalidad de cupo familiar, la familia podrá acceder al programa si reúne las siguientes condiciones:

Tener cédula de identidad chilena vigente. Los menores de 18 años pueden presentar el certificado de nacimiento.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% en los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.

Postular con un grupo familiar de al menos dos personas, incluido el postulante.

Viajar con un grupo familiar con algún menor de 30 años, si el postulante es mayor de 60 años.

Solo grupos femeninos podrán acceder al cupo mujer: pueden pertenecer a cualquier tramo de vulnerabilidad, siempre que las miembros tengan de 18 a 59 años y sean al menos dos personas (incluida la postulante).

¿Cuánto cubre el subsidio del Programa Turismo Familiar?

Puede cubrir un aproximado de hasta el 80% del valor total del viaje, por lo que a los beneficiarios les corresponderá pagar un copago de:

Hasta $25.000 por personas de 13 años o más.

Hasta $12.000 por niños de entre 12 y 3 años. El copago es cero para menores de 3 años.

