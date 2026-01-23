¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar para conocer Chile?

Logo Mega

Si sueñas con conocer Chile acompañado de tus seres queridos, el Estado te ayuda a cumplir esta meta mediante el Programa Turismo Familiar, que te permite comprar un paquete de viaje a precio económico.

Esta iniciativa entrega un subsidio que cubre parte de un viaje y permite financiar el restante por copago. Incluye traslado en bus, alojamiento por dos noches, alimentación y otros servicios vitales.

¿Cómo postular al Programa Turismo Familiar?

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) indica que los interesados deben acudir a la municipalidad para conocer si hay cupos. De ser así, podrá postular entregando los documentos requeridos.

Luego, tendrán que participar en la reunión de preparación y cumplir con el copago. El trámite está disponible para Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Requisitos para postular al Programa Turismo Familiar

Bajo la modalidad de cupo familiar, la familia podrá acceder al programa si reúne las siguientes condiciones:

  • Tener cédula de identidad chilena vigente. Los menores de 18 años pueden presentar el certificado de nacimiento.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 80% en los tramos de ingresos o vulnerabilidad socioeconómica.
  • Postular con un grupo familiar de al menos dos personas, incluido el postulante.
  • Viajar con un grupo familiar con algún menor de 30 años, si el postulante es mayor de 60 años.

Solo grupos femeninos podrán acceder al cupo mujer: pueden pertenecer a cualquier tramo de vulnerabilidad, siempre que las miembros tengan de 18 a 59 años y sean al menos dos personas (incluida la postulante).

¿Cuánto cubre el subsidio del Programa Turismo Familiar?

Puede cubrir un aproximado de hasta el 80% del valor total del viaje, por lo que a los beneficiarios les corresponderá pagar un copago de:

  • Hasta $25.000 por personas de 13 años o más.
  • Hasta $12.000 por niños de entre 12 y 3 años. El copago es cero para menores de 3 años.

