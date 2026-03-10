Detienen a conductor de camión que trasladaba cadáver que fue dejado frente a casa de alcaldesa de Quinta Normal

10 mar. 2026 - 08:25 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo al conductor del camión que trasladaba el cadáver de una mujer que fue dejado frente a la casa de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino.

De acuerdo a información a la que pudo acceder Meganoticias, el aprehendido corresponde a un hombre de 52 años, quien actualmente permanece recluido al interior de la Brigada de Homicidios Centro Norte.

Video fue clave para su detención

El hecho se produjo el pasado sábado y quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector. En las imágenes se observa a un camión 3/4 detenido al costado de la calle en donde vive la alcaldesa.

De pronto, el conductor se baja y se acerca a la zona de carga. En ese momento comienza a mover una caja hacia el borde del camión, dejándola prácticamente colgando.

Acto seguido, el hombre da marcha al vehículo y la caja cae producto del movimiento, todo a plena luz del día y mientras personas transitaban por el sector.

Mal olor de la caja alertó a vecinos

El domingo, vecinos se dieron cuenta de que desde la caja emanaba un fuerte olor, por lo que la alcaldesa solicitó que fuese retirada. Cuando llegó el camión de la basura, el personal de aseo municipal abrió la caja para ver qué había en su interior.

Dentro de la caja se encontraba el cuerpo sin vida de una mujer chilena de 26 años, atada de pies y manos, con domicilio en el sector poniente de la Región Metropolitana. La víctima estaba desaparecida desde hace algunos días.

De acuerdo a Fiscalía, el cadáver tenía una data de muerte aproximada de 20 días. Mientras se investiga el crimen, también se indaga si el abandono del cuerpo frente al domicilio de la alcaldesa fue intencional o si se trata solo de una coincidencia, aunque ella aseguró que no ha recibido amenazas.