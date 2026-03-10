Subsidio de Arriendo de Vivienda: ¿Cómo acceder al beneficio?

10 mar. 2026 - 09:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) cuenta diversos beneficios para cubrir las necesidades habitacionales de una familia, como el Subsidio de Arriendo, que las ayuda en el pago por alquilar un inmueble.

Es un aporte económico que cubre hasta en 4,2 UF este gasto, siempre que no sea mayor a 11 UF. El total que entrega es de 170 UF, los cuales se pueden usar de forma continua o discontinua dentro de un plazo de ocho años.

¿Cómo acceder al Subsidio de Arriendo de Vivienda?

Según ChileAtiende, los interesados deben ingresar al sitio web del Minvu (pulsa aquí) con su RUN y Clave Única, para luego acceder y completar el formulario con la información solicitada.

El trámite también está disponible en forma presencial, en las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de su región.

Si el inmueble está ubicado en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana o Aysén y Magallanes, el tope de cobertura del subsidio puede ser de 4,9 UF y el valor del arriendo de hasta 13 UF.

Requisitos para acceder al Subsidio de Arriendo de Vivienda

Al momento de presentar la postulación, la persona tendrá que cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayor de 18 años.

Tener cédula de identidad vigente.

Postular con al menos su cónyuge, conviviente o hijo. Mayores de 60 años pueden postular solos.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer hasta el 70% más vulnerable.

Tener un ahorro de al menos 4 UF depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda, cuya antigüedad debe ser mayor a un mes (contado desde la fecha de postulación).

Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF. A partir de tres personas, el tope máximo aumenta en 8 UF por cada miembro adicional.

No ser dueño de una vivienda, ni el postulante ni su familiar.

No ser beneficiario de otro subsidio habitacional activo, ni el postulante ni su familiar.

