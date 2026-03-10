Rey Felipe VI arriba a Chile para participar del cambio de mando: Revisa cómo fue su llegada

10 mar. 2026 - 10:06 hrs.

¿Qué pasó?

El rey de España, Felipe VI, arribó a Chile la mañana de este martes, para asistir al cambio de mando, donde José Antonio Kast asumirá la presidencia de la República, mientras que el cargo será dejado por el actual mandatario, Gabriel Boric. La ceremonia se realizará en la mañana de este miércoles 11 de marzo.

Felipe VI es la primera autoridad extranjera en llegar a Chile

El monarca se convirtió en la primera autoridad extranjera en llegar a nuestro país para asistir a la ceremonia, que contará también con otros jefes de Estado, como Lula da Silva (Brasil) y Javier Milei (Argentina).

La autoridad llegó a bordo de un Airbus A310 del 45 Grupo del Ejército del Aire, utilizado para sus viajes oficiales internacionales y que desde hace años fue bautizado como "Reino de España". Al pisar suelo chileno, fue recibido por el canciller Alberto Van Klaveren.

Felipe VI vendría a nuestro país acompañado del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, sin embargo, este suspendió su viaje debido al agravamiento de la situación en Oriente Medio.

En su visita, estará junto a la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, quien representará al gobierno español en las reuniones diplomáticas previstas en el marco de la ceremonia.

¿Qué otros jefes de Estado asistirán al cambio de mando?

Rey Felipe VI (España)

Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil)

Javier Milei (Argentina)

Rodrigo Paz (Bolivia)

Rodrigo Chaves (Costa Rica)

Daniel Noboa (Ecuador)

Nasry Asfura (Honduras)

Tamás Sulyok (Hungría)

José Raúl Mulino (Panamá)

Santiago Peña (Paraguay)

Luis Abinader (República Dominicana)

Yamandú Orsi (Uruguay).

Vahagn Khachaturyan (Armenia)

Alix Didier Fils-Aimé (Primer ministro de Haití)

