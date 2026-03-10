Temblor se registra en la zona norte: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo

10 mar. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 10 de marzo, a las 11:05 horas, un temblor de magnitud 4,1 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 96 km al sureste de Socaire, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 185,3 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

