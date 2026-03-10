"Es un reflejo de que el río está limpio y sano": Captan colonia de "bagrecitos" nadando en lecho del Río Mapocho

10 mar. 2026 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

Durante el inicio del mes de marzo, la Fundación Mapocho Vivo compartió en sus redes sociales diversos registros de una colonia de peces en el lecho del Río Mapocho, específicamente de bagrecitos.

Desde la fundación revelaron que no es la primera vez que tienen registro de la especie en el río de la Región Metropolitana, pero calcularon que actualmente han encontrado de tres a diez por metro cuadrado, según contaron a LUN.

El avistamiento del bagrecito en el Río Mapocho

A pesar de que la extensión del caudal del Mapocho es grande, mencionaron que han avistado al bagrecito en Vitacura, Renca, Lo Barnechea, Peñaflor, Talagante y Maipú, y explicaron que se debe a un fenómeno natural en las aguas del río.

Ejemplar en 3D y ejemplar del Río Mapocho. / @francisco_hueichaleo y @benjaestibill

Uno de los últimos avistamientos fue cercano al Puente Nuevo, donde la fundación detalla que se debe a que "hay abundante vegetación, lo que promueve la proliferación de los macroinvertebrados (alimento) y los bagrecitos pueden refugiarse y encontrar condiciones adecuadas para desarrollarse".

Además, explicaron que se entiende que "la cadena trófica está sana, porque esta especie tiene alimento y también tiene depredadores, como las garzas y patos", lo que se traduce en que "el río está limpio y sano".

Mira el video del periodista Benjamín Estibill sobre el bragecito en el Río Mapocho: