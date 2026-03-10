Confirman que Lula da Silva no asistirá al cambio de mando este miércoles
¿Qué pasó?
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistirá al cambio de mando de este miércoles 11 de marzo, en el cual Gabriel Boric dejará la presidencia de la República y José Antonio Kast asumirá el cargo.
Según pudo confirmar Meganoticias, en lugar del mandatario brasileño, cuyo arribo estaba previsto para la noche de este martes, asistirá el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vierira.
¿Por qué Lula da Silva no asistirá al cambio de mando?
Aunque se desconocen las razones, ha trascendido que sería por temas de agenda. Pero también se cree que sería por la presencia en la ceremonia del senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro.Ir a la siguiente nota
Cabe destacar que la visita de Lula Da Silva contemplaba, además, una reunión bilateral con el presidente electo José Antonio Kast.
¿Qué otros jefes de Estado asistirán al cambio de mando?
- Rey Felipe VI (España)
- Javier Milei (Argentina)
- Rodrigo Paz (Bolivia)
- Rodrigo Chaves (Costa Rica)
- Daniel Noboa (Ecuador)
- Nasry Asfura (Honduras)
- Tamás Sulyok (Hungría)
- José Raúl Mulino (Panamá)
- Santiago Peña (Paraguay)
- Luis Abinader (República Dominicana)
- Yamandú Orsi (Uruguay).
- Vahagn Khachaturyan (Armenia)
- Alix Didier Fils-Aimé (Primer ministro de Haití)
