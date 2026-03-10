"La banalidad del mal": Boric lanza dura crítica a Trump por mensaje sobre Irán y cuestiona a quienes "le rinden pleitesía"

10 mar. 2026 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente Gabriel Boric usó sus redes sociales para lanzar una dura crítica al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que este ironizara con un mortal ataque a la armada de Irán.

"Es más entretenido hundirlos"

El jefe de Estado compartió un video en el que se ve al líder norteamericano durante una actividad en el estado de Florida el pasado lunes.

En la instancia, Trump se refiere a un ataque de Estados Unidos contra el buque iraní IRIS DENA, cuando regresaba al país desde la India, tras participar en un ejercicio naval.

A bordo, según informaron medios internacionales, viajaban 180 personas, de las cuales al menos 80 murieron.

"Cuarenta y seis naves, ¿pueden creerlo? Me enojé un poco con los nuestros, les dije '¿Por qué no sólo los capturamos? Podríamos usarlos. ¿Por qué los hundimos?'. Ellos dijeron: 'Es más entretenido hundirlos", señaló Trump.

"La banalidad del mal"

Las palabras del presidente de Estados Unidos generaron molestia en el mandatario chileno, quien usó su cuenta de X para criticarlo duramente.

"Este es el personaje que algunos admiran y le rinden pleitesía", comenzó señalando el jefe de Estado.

"Me pone orgulloso habernos mantenido firmes y dignos como país ?? durante nuestro mandato frente a lo que representa: La banalidad del mal", finalizó.

