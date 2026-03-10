Habilitan 46 hectáreas en Chacalluta para construir un centro logístico que conectará carga brasileña con Asia

10 mar. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, empresarios brasileños y el Ministerio de Bienes Nacionales firmaron un contrato de arriendo de 46 hectáreas de terrenos fiscales ubicados en Arica, en el que se construirá un centro logístico que conecte el mercado brasileño con el asiático.

Reducir tiempo de traslado de los productos

La inversión para esta obra contempla el uso de $5 millones de dólares, para cierre perimetral y habilitación del centro. Según autoridades regionales, este proyecto busca mover la economía local y generar empleo.

La negociación detrás de esta obra se viene gestando desde hace más de tres años y el objetivo por parte de inversionistas brasileños es reducir el tiempo de traslado de sus productos hasta Asia en un 50 por ciento, aumentando así su capacidad de exportación.

"Arica: Plataforma logística internacional"

El centro estará ubicado en el sector de Pampa, Chacalluta, a un costado del aeropuerto. La Seremi de Trabajo y Previsión Social y de Seremi de Gobierno Jennifer Lazo, afirmó que "este hito le cambiará el rostro a nuestra región, posibilitando mejorar la economía, empleabilidad y una reactivación que nunca antes habíamos visto".

Por su parte, el secretario regional de Economía, Fomento y Turismo, José Zúñiga Verdugo aseguró que "Arica tiene condiciones para convertirse en una plataforma logística internacional" y aseguró que con la firma del contrato de arriendo, se está consolidando la región "como una puerta de salida al Pacífico para Sudamérica".

Finalmente, del lado brasileño, el diputado federal de Rondonia, Lucio Antonio Mosquini precisó que esto no solo beneficia de forma significativa a su estado, sino que abre las puertas al mercado de otras localidades brasileñas como Acre y Mato Grosso.

