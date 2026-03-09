Clínica indemnizará con $300 millones a familia de paciente que quedó con daños neurológico tras administración de sedante

09 mar. 2026 - 11:22 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado el Poder Judicial de Chile dio a conocer la sentencia del Juzgado de Letras de La Serena a la Clínica Red Salud Elqui por concepto de daño moral, tras administrar de forma errónea un sedante de uso quirúrgico.

Indemnización de $300 millones

El centro de Salud deberá pagar una indemnización de $300 millones de pesos a la pareja e hija de la paciente que resultó con daño neurológico irreversible por mala praxis.

El fallo lo dictó la magistrada Ghislene Landerretche Sotomayor, quien acreditó negligencia por parte del personal médico de la clínica. Asimismo, agregó que el paciente sufrió un deterioro de la conciencia del cual no se recupera, debido a un accidente farmacológico.

"... Dicho deterioro es explicado por un accidente farmacológico ocurrido en dependencias de la clínica demandada, en donde se administró dexmedetomidina en vez de dexametasona, provocando una intoxicación medicamentosa, por dosis tóxica...", dice el fallo.

Mala praxis y atención deficiente

De acuerdo con información del Poder Judicial, a demanda fue acogida parcialmente y la condena se refiere específicamente al perjuicio de daño moral, por ende, cada parte demandante —Pareja e hija de la paciente— recibirá $150 millones de pesos como indemnización.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que "resulta entonces innegable el daño moral demandado como consecuencia de la deficiente atención brindada por la Clínica RedSalud Elqui y su personal, angustia y sufrimiento que resulta del todo comprensible, pues el cumplimiento imperfecto de las obligaciones asumidas por la Clínica Elqui en el marco de un servicio de urgencia, redundó para el paciente en un agravamiento de su cuadro, con la consiguiente afectación en la calidad de vida y la natural desazón que han debido sufrir su pareja e hija".

