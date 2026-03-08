Es uno de los mayores donantes de la Teletón: Chileno recibirá importante premio en Estados Unidos

08 mar. 2026 - 18:12 hrs.

El galardón "Ellis Island Award" es un premio que se entrega en Estados Unidos desde el año 1986 y que refleja la importancia de la inmigración para la prosperidad de EEUU, celebrando las contribuciones que los inmigrantes y sus descendientes han hecho por el país norteamericano.

José Luis Nazar es uno de los chilenos que recibirá el premio antes mencionado, quien se hizo conocido por ser uno de los grandes donantes de la Teletón. Pero, además, el empresario creó cursos de inglés bajo el nombre de "Inglés sin Barreras", iniciativa que ha ayudado a miles de personas a comprender dicha lengua.

"Ese ha sido, sin dudas, una gran contribución, ya que mis cursos les enseñaron inglés a aproximadamente 20 millones de latinos. Hay otras acciones que creo también se tomaron en cuenta para entregarme el Ellis Island Award, como mi constante apoyo y donaciones a la Teletón. Es que el cariño que siento por Chile es muy grande", dijo en conversación con LUN.

"Se trata de un premio que han recibido personalidades muy relevantes"

Sobre recibir el premio, el chileno que llegó a Estados Unidos cuando tenía 23 años dijo que "lo veo como un tremendo honor y me emociona mucho porque prácticamente le he entregado mi vida entera a la colonia hispana en Estados Unidos. A la vez, se trata de un premio que han recibido personalidades muy relevantes, como algunos presidentes de la república".

Nazar también contó cómo será parte de la ceremonia, explicando que "son dos días de actividades. El primero de ellos -15 de mayo- asisten solamente quienes son galardonados y el día siguiente pueden ir más personas. Alguien que fue honrado hace algunos años me contó que se trata de una gran ceremonia y evento, muy bien organizado".

La entrega del premio se realiza en Ellis Island, una pequeña isla que está ubicada cerca de la Estatua de la Libertad en Nueva York, debido a que fue uno de los puntos más activos de recepción de inmigrantes en EEUU.