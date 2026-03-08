Quedó con "daños menores": Explosión se registró en la embajada de Estados Unidos en Noruega

08 mar. 2026 - 08:21 hrs.

Una fuerte explosión se registró en la madrugada del domingo delante de la embajada de Estados Unidos en Oslo, que no causó víctimas pero sí "daños menores", informó la policía noruega.

La causa de la detonación, que ocurrió alrededor de la 1 AM (de Oslo) en la entrada de la sección consular de la embajada, se desconocía por el momento.

"Alrededor de la 01:00 recibimos varios informes de una explosión. Llegamos poco después y confirmamos que había habido una explosión que afectó a la embajada de Estados Unidos", dijo el comandante de policía Michael Dellemyr a la cadena pública NRK.

"Hay daños menores", afirmó.

"No vamos a hacer comentarios sobre nada relacionado con el tipo de daños, qué es lo que ha explotado y detalles similares, más allá del hecho de que ha habido una explosión", porque "la investigación está en una fase muy temprana", zanjó.

🇳🇴🇺🇸 | AHORA: Agentes de policía fuertemente armados y otros servicios de emergencia fueron vistos afuera de la Embajada de Estados Unidos en Oslo, Noruega, luego de informes de una posible explosión esta noche cerca de la Embajada.

pic.twitter.com/qSBpivOc19 — AlertaNewsPlus (@AlertaNewsPlus) March 8, 2026

Califican incidente de "inaceptable"

El ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, calificó el incidente de "inaceptable" y dijo que él y la ministra de Justicia y Seguridad Pública, Astri Aas-Hansen, se habían puesto en contacto con el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Eric Meyer.

Ambos "afirmaron que se trata de un acto inaceptable que nos tomamos muy en serio", señaló en un comunicado.

"La seguridad de las misiones diplomáticas es extremadamente importante para nosotros, y el tema está siendo investigado por la policía y el Servicio de Seguridad de Noruega (PST)", agregó el texto.

El portavoz Martin Bernsen señaló que no hubo "ningún cambio" en el nivel de alerta en el país escandinavo, que se mantiene en tres en una escala de cinco puntos desde noviembre de 2024.

Los investigadores rastreaban la zona, y utilizaban perros, drones y helicópteros para buscar "a uno o más supuestos autores" de la explosión, informó la policía de Oslo.

En su comunicado inicial, la policía añadió que las fuerzas de la capital estaban en contacto con la misión diplomática de Washington y que cuenta con un gran número de recursos en el lugar.

Las embajadas estadounidenses se encuentran en estado de máxima alerta en Oriente Medio tras las operaciones militares israeloestadounidenses contra Irán que desataron una guerra regional.

Teherán ha lanzado represalias contra múltiples objetivos industriales y diplomáticos.

Sin embargo, la policía noruega no dio indicios de que el incidente cerca de la embajada en Oslo estuviera relacionado con ese conflicto.

