Donald Trump asegura que Irán podría ser golpeado "muy fuertemente" y que atacarían nuevas zonas

07 mar. 2026 - 09:05 hrs.

El presidente Donald Trump sugirió el sábado que Estados Unidos golpearía a Irán "muy fuertemente hoy" y amenazó con ampliar los ataques para incluir nuevos objetivos.

"¡Hoy Irán será golpeado muy fuertemente!", publicó Trump en su plataforma Truth Social.

"Bajo seria consideración para su completa destrucción y muerte segura, debido al mal comportamiento de Irán, se encuentran zonas y grupos de personas que no habían sido considerados como objetivos hasta este momento", amenazó.

Irán asegura que no se rendirá

Las palabras de Trump llegan justo después de que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, dijo este sábado que su país no se rendirá a Estados Unidos ni a Israel, en el octavo día de contienda.

"Los enemigos se llevarán a la tumba su deseo de que el pueblo iraní se rinda", dijo Pezeshkian en un discurso transmitido en la televisión pública.

El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho que sólo la "rendición incondicional" de Teherán puede poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La ofensiva israeloestadounidense arrancó el 28 de febrero. Ese mismo día murió en un bombardeo el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989.

