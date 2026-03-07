CMF alerta por siete entidades que ofrecen créditos web: Piden adelanto de pagos y no entregan el dinero

07 mar. 2026 - 09:57 hrs.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó a usuarios y público en general sobre una serie de entidades que ofrecen créditos a través de sitios web.

Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de la CMF, se trata de entidades que aparentando ser supervisadas, pero sin encontrarse inscritas ni autorizadas por la CMF, solicitan pagos anticipados a las personas que piden un crédito y que posteriormente no reciben los préstamos acordados.

Por dicho motivo la CMF presentó denuncias ante el Ministerio Público por el presunto delito de estafa, en contra de siete entidades.

Las entidades denunciadas

www.mundohabitchile.cl, Mundo Habit Chile.

https://cooperativaconfuturo.com/, Cooperativa Confuturo, imitadora de Compañía de Seguros Confuturo S.A.

www.ficoorp.com, Cooperativa Forastero Capital (Foracoorp), imitadora de Forastero Capital S.A.

Inversiones SLBP SpA.

https://cooperativadeahorroyconsumoconsorcio.com, (Cooperativa de Ahorro y Consumo Consorcio).

www.kivanycl.com, (Kivany).

Finan Soluciones, Opera mediante WhatsApp.

Grupo SM, Opera mediante WhatsApp.

La CMF recordó que en su sitio web de Alerta de Fraudes, las personas pueden verificar si una empresa o persona que ofrece productos o servicios financieros es fiscalizada por la comisión y revisar las alertas de la CMF y otros reguladores extranjeros.

