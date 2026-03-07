A sacar el paraguas: Jaime Leyton anuncia a qué hora lloverá el domingo en la Región Metropolitana

07 mar. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, anunció el momento del día en que mañana domingo 8 de marzo la Región Metropolitana recibirá precipitaciones, las que en la ciudad de Santiago caerán a modo de chubascos.

Jaime Leyton anuncia hora de las lluvias en Santiago

Don Jaime comenzó explicando sobre el descenso de las temperaturas, con una máxima de solo 26° para el domingo y anunciando "chubascos mañana en todo el entorno de Santiago".

"Hay que mencionar que no va a ser generalizado, no va a ser todo el día, va a ser en la mañana", informó posteriormente "Don Jaime" sobre el momento en que caerían los chubascos.

Leyton detalló que "había un mapa que estábamos proyectando para las 10 de la mañana y se ve casi todo Santiago" con precipitaciones.

Sin embargo, aclaró que "la geografía de la Región Metropolitana dificulta las precipitaciones, así que vamos a estar muy atentos".

Finalmente, mencionó que los chubascos en Santiago serán "de características débiles en la ciudad", mientras que "en el entorno de mayor relieve" del valle capitalino, es decir, en todos los cordones montañosos que rodean la ciudad, "vamos a tener chubascos que van a ser un poquito más importantes".

