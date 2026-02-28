Incluye la Metropolitana: Meteorología emite aviso por altas temperaturas en zonas de tres regiones del país

28 feb. 2026 - 09:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "Altas Temperaturas" para zonas de tres regiones del país. Lo anterior estará vigente la tarde de hoy, donde los termómetros alcanzarán hasta los 35°.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Aviso de "Altas Temperaturas"

El aviso se origina por la condición sinóptica llamada "dorsal en altura", que afectará a zonas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

Región de Coquimbo

Cordillera Costa: 30-32°

Precordillera y valles precordilleranos: 32-34°

Región de Valparaíso

Cordillera Costa: 31-33°

Precordillera y valles precordilleranos: 33-35°

Región Metropolitana

Cordillera Costa: 31-33°

Valle: 32-34°

