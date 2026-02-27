Se aproxima la lluvia: Revisa las zonas donde se registrarán precipitaciones este fin de semana

27 feb. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan lluvias para este sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo.

En específico, se trataría de ocho regiones en total en las que se presentaría el fenómeno este fin de semana

Chubascos en la zona insular

En Rapa Nui, en la región de Valparaíso, se registarían chubascos ocasionales toda la jornada del domingo. En el archipiélago Juan Fernández, estaría nublado con chubascos con vientos entre 25 y 40 km/h en la tarde y noche del domingo.

Zona central también se verá afectada

En Chillán, en la región del Ñuble, caerían chubascos durante la madrugada del sábado. En Concepción, en la región del Biobío, habría chubascos en la madrugada del sábado y en tarde del domingo, mientras que en la noche de esa jornada llovería con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Las lluvias en la zona sur

En Temuco, en la región de La Araucanía, se esperan chubascos débiles en la madrugada y tarde del sábado. El domingo, en tanto, llovería en la tarde y noche.

En Valdivia, en la región de Los Ríos, se presentaría lluvia y chubascos débiles el sábado. En el caso del domingo, se espera lluvia con viento entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento hasta 50 km/h en la tarde, continuando con precipitaciones hasta la noche.

En Puerto Montt, en la región de Los Lagos, se registrarían chubascos débiles desde la madrugada a la tarde del sábado, mientras que el domingo llovería desde la mañana a la noche con viento entre 40 y 60 km/h.

En Coyhaique, en la región de Aysén, estaría cubierto y nublado todo el fin de semana, con chubascos débiles y lluvias constantes.

En Punta Arenas, en la región de Magallanes, se espera que esté nublado con chubascos débiles con viento entre 40 y 60 km/h en la noche del domingo.

¿Cuál es el pronóstico para la Región Metropolitana?

De acuerdo con la DMC, no se han pronosticado lluvias para este fin de semana en la Región Metropolitana. En detalle, se espera un cielo entre nubes y sol en Santiago, con temperaturas que oscilarán entre 12°C y 32°C.

Todo sobre El Tiempo