"Me encantaría ver en qué parada está": José Antonio Neme revela cuáles son sus cartas para el humor en Viña 2027

27 feb. 2026 - 12:30 hrs.

Un éxito rotundo es el que han tenido los humoristas en esta nueva versión del Festival de Viña del Mar. Quien estuvo a cargo de sacar risas durante la noche de este jueves, fue Piare con Pe, humorista que en poco más de una hora de presentación supo conquistar al público.

De esta manera, solo queda ver cómo será el rendimiento de Pastor Rocha, el último número encargado de la comedia de esta versión festivalera para poder ver si todos los humoristas logran sortear con éxito su paso por el anfiteatro viñamarino.

Y si bien aún no se cierra la versión actual, ya son varios los que ya están pensando en cuál será la parrilla en el año venidero.

Uno de ellos es José Antonio Neme, rostro televisivo de Mega que ya tiene sus candidatos para este 2027. Fue en el matinal Con Gusto a Viña que el periodista dio los nombres que le gustaría ver en la Quinta Vergara próximamente.

Los nombres que postula José Antonio Neme

En el espacio televisivo, Neme aseguró que faltaron más mujeres en el humor. "Hay tres o cuatro exponentes hoy día que están haciendo un humor bien interesante", dijo en primera instancia.

"Yo creo que Paloma Salas está haciendo algo muy interesante, me encantaría verla el próximo año. Creo que Natalia Valdebenito puede tener una revancha, creo que han pasado varios años de su presentación anterior. A lo mejor ha madurado su relato, ha decantado su relato. Me encantaría verla en qué parada está", sumó