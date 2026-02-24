José Antonio Neme responde a Rodrigo Villegas tras su rutina en Viña 2026: "No me voy a hacer cargo"

24 feb. 2026 - 19:58 hrs.

José Antonio Neme y Rodrigo Villegas abordaron en el programa de Mega, Only Viña, el momento en que el comediante aludió al animador durante su rutina en Viña 2026. Sin embargo, el también conductor del programa del festival aseguró no recordar cierto episodio que el artista mencionó en el escenario.

Durante la segunda noche del festival, Villegas incorporó a Neme en su rutina al comentar con el público la actitud que este tiene en Mucho Gusto. Además, el humorista recordó un supuesto comentario que el animador habría hecho en 2023 en una radio, donde señaló que no le había gustado su rutina porque era "humor de fonda".

Fue Tonka Tomicic quien le consultó al comediante si eso había ocurrido realmente, a lo que Villegas respondió que sí, y que había sido mientras viajaba camino al programa satélite del festival. José Antonio Neme, además de no recordar el hecho, indicó que "no se haría cargo de ese comentario".

La reacción de Neme a la broma de Villegas

"Cuando hablaste de José, ¿eso fue real?", preguntó la conductora de Only Viña. Rodrigo Villegas entonces relató el momento: "Veníamos en la van y escuchando la rutina en la radio, tú —le dijo a Neme— estabas en la radio en ese momento".

El panelista del programa, Mauricio Correa, agregó que Villegas estaba inquieto por la parte de su rutina referida a Neme: "Estabas muy complicado con esa parte, y yo te dije: 'llámalo, y él va a acceder'".

José Antonio Neme cerró el momento reiterando que no recordaba haber hecho esa crítica. "Mira, yo no me voy a hacer cargo, porque de verdad, con todo el cariño del mundo, ni me acuerdo. A lo mejor fue una mala comparación o una mala figura", expresó.

