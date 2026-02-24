Dan a conocer el retrato presidencial de José Antonio Kast: Así luce el futuro mandatario en su foto oficial

24 feb. 2026 - 20:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes se dio a conocer el retrato presidencial de José Antonio Kast, que comenzará a usarse en todas las oficinas públicas al asumir su mandato el próximo 11 de marzo.

En la imagen, Kast aparece portando la banda presidencial, con un fondo de áreas verdes que evocan un paisaje campestre.

Así luce José Antonio Kast en su retrato presidencial

¿Qué se quiso transmitir con la fotografía?

A través de un comunicado, desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) se explicó qué buscaron transmitir con la fotografía presidencial.

"El fondo principal es el cielo de Chile. Un símbolo profundo, transversal y reconocido por todos. 'Puro Chile es tu cielo azulado'", se lee en la misiva.

"El verso del Himno Nacional no describe únicamente un paisaje. Habla de claridad. Habla de esperanza. Habla de un país que se eleva después de la adversidad. El cielo es el manto que cubre Chile y refuerza la idea de unidad nacional y destino compartido", agregan.

Según expresaron, en la composición central, Kast "camina hacia adelante, dejando atrás la tormenta, símbolo del período de crisis, desorden e incertidumbre que el país ha vivido". Por ello, aclaran que el paso adelante representa "decisión" y "avance".

Escudo al centro

Un detalle distintivo de la fotografía es que se ve el escudo de Chile al medio de la banda presidencial.

"La banda presidencial con el Escudo Nacional bordado al centro responde a la tradición republicana más amplia de Chile, anterior a nuestras divisiones contemporáneas", explicaron.

Y se agregó que "el Escudo no pertenece a un sector, ni a una época: pertenece a Chile. Ubicarlo al centro no es apropiación política, sino reafirmación institucional. Es recordar que la banda no es del Presidente, sino de la República, y que el poder se ejerce en nombre de todos los chilenos, bajo la continuidad histórica del Estado".

