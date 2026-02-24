Muere conductor que fue golpeado con un fierro en Santiago tras dos semanas en riesgo vital: Agresor sigue prófugo

24 feb. 2026 - 21:30 hrs.

¿Qué pasó?

Tras dos semanas en riesgo vital, se confirmó la muerte de un conductor que había sufrido una brutal golpiza con un fierro durante una discusión vial en la comuna de Santiago.

El hecho se produjo el pasado lunes 9 de febrero, a eso de las 16:40 horas, en el sector de 10 de julio. La víctima y el agresor se habrían enfrentado por un estacionamiento.

La pelea subió de nivel y la contraparte, un ciudadano venezolano, cogió un fierro y agredió en reiteradas ocasiones al conductor, de nombre Cristian Díaz, casado y con dos hijas, de 12 y 16 años.

Familia confirmó su muerte y agresor sigue prófugo

Tras la golpiza, el hombre se mantuvo en riesgo vital por dos semanas; sin embargo, a las 14:35 horas del lunes se confirmó su deceso por muerte cerebral.

El cuerpo será entregado el miércoles a las 11:00 horas, ya que su familia donó sus órganos. Se espera que en dicha jornada comience el velatorio y posterior funeral.

En cuanto al agresor, este desapareció y actualmente sigue prófugo. Los cercanos a la víctima creen que es muy probable que haya escapado del país.

Con la muerte de Cristian Díaz, ahora la fiscalía investiga el caso como homicidio.