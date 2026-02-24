Duro revés para "el chileno más peligroso del mundo": Países Bajos le imputará nuevos delitos a Richard Rico

24 feb. 2026 - 18:28 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema confirmó la ampliación de extradición de Richard Eduardo Riquelme Vega, más conocido como Richard Rico o el "chileno más peligroso del mundo", quien fue requerido por los Países Bajos.

La resolución ratifica que se cumplen los requisitos legales para autorizar que el connacional sea perseguido penalmente en ese país por nuevos hechos distintos a los que motivaron su extradición original.

Se le acusa de dos intentos de homicidio

Riquelme fue extraditado al país europeo en 2018, siendo declarado culpable de dirigir una red de sicariato y lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas, que le significó una pena de once años.

Sin embargo, ahora se le acusa de dos intentos de homicidio: el de Karim Bouyakhrichan y el de Anass el Ajjoudi, ambos miembros de organizaciones criminales con las que tenía conflictos.

Según los antecedentes que se manejan, Riquelme habría tenido el rol de autor inductor de estos hechos, los cuales no se lograron concretar, pero sí se inició su ejecución, por eso su calidad de tentado.

¿Qué significa el fallo de la Corte Suprema?

Que la Corte Suprema haya confirmado la solicitud de ampliación de extradición permite que las autoridades neerlandesas lo procesen por los nuevos delitos que se le imputan.

En materia de extradición, una persona solo puede ser juzgada por los delitos específicos autorizados por el Estado que concede la entrega, es decir, Chile. Por ello, cuando surgen nuevos cargos, es necesario solicitar formalmente una ampliación.