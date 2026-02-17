Estuvo 10 años sin pagar gastos comunes y nadie podía cobrarle: Ahora debe más de $100 millones y arriesga embargo

17 feb. 2026 - 09:49 hrs.

¿Qué pasó?

Los vecinos del condominio Los Nogales, en Chicureo, comuna de Colina, decidieron recurrir a la Justicia para denunciar al dueño de una de las parcelas por no haber pagado los gastos comunes desde el 2016, acumulando una deuda superior a $100 millones.

¿Cuánto dinero debe?

Patricio Blanco, representante de la sociedad de inversiones Hobs, compró la parcela número 67 en el año 2016 a un precio de $178.325.240.

Al poco tiempo, la comunidad se organizó para cerrar el lugar, pagar por seguridad y otros gastos que obligaron al cobro de gastos comunes, pero Blanco dejó de pagarlos de un momento a otro.

A 2024, el cobro mensual de gastos comunes superaba los $300 mil y la deuda del empresario en agosto de ese año era mayor a los $86 millones, pero sumando los intereses, debe un total de $106.340.115.

¿Por qué no lo podían obligar a pagar?

Cuando Blanco compró la parcela, la comunidad funcionaba como un condominio rural, es decir, no podía regirse bajo la Ley de Copropiedad que aplica para edificios y casas urbanas.

En consecuencia, el administrador ni el comité tenían las facultades legales para exigir el cobro o cortar el suministro de servicios básicos. Sin embargo, tras más de un año en tribunales, la Corte Suprema autorizó hace unos días a tramitar la demanda de cobro.

El abogado que lideró la demanda, Rodrigo Miranda, socio del estudio Plaza & Rudolph, comentó a LUN que en el próximo mes "el tribunal va a citar a Blanco para que reconozca la deuda. Si no va, presentamos una demanda para embargarle sus bienes. Se le puede rematar la propiedad".

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

