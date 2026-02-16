Tienda para niños anuncia el cierre de una de sus sucursales: Rematará productos desde los mil pesos

16 feb. 2026 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

La conocida tienda, The Brands Club, anunció a través de Instagram y Tiktok el cierre total de la sucursal en Mid Mall Maipú. Ofrecen productos desde los dos mil pesos y podrás acceder a todos los descuentos hasta el 28 de febrero o hasta agotar stock.

El horario de atención es de lunes a domingo desde las 10:00 am hasta las 20:00 horas.

La tienda especializada en productos y accesorios para niños, cuenta con sedes en diferentes centros comerciales del país y además del remate final, tiene despachos a mil pesos en la Región Metropolitana y tres mil a regiones.

Productos en descuento

Los descuentos están disponibles en toda la tienda, ubicada en Camino a Melipilla. Todo vestuario infantil tiene productos desde los $3.990 pesos, como polerones, vestidos, conjuntos de verano, poleras, etc. Vestuario adulto desde $4.990, la sección de juguetería con precios desde $6.990.

Accesorios es la sección con los precios más bajos y podrás encontrar monederos y bolsas desde los $2.990; finalmente, en calzado infantil hay variedad entre zapatillas, sandalias, botas para lluvia y más por solo $4.990.

