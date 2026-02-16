Obama asegura que los extraterrestres sí existen aunque descartó que tengan alguno en el área 51

16 feb. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

El expresidente de los Estados Unidos Barack Obama aseguró en una entrevista que los extraterrestres sí existen, lo que reavivó el debate en el mundo ufológico.

No es la primera vez que se refiere al tema "ovni", pero esta vez incluso fue más allá y habló sobre la enigmática "Área 51", el lugar que desde la Guerra Fría ha alimentado especulaciones entre los fans de la ufología.

"Sí, son reales, pero no los he visto"

Durante la conversación junto a Brian Tyler Cohen, el expresidente de los Estados Unidos fue consultado directamente por el tema, apuntando sobre la existencia de los supuestos seres de otros planetas.

"¿Son reales los extraterrestres?", "Sí, son reales, pero no los he visto", afirmó, e inmediatamente hizo alusión a la enigmática y peculiar base militar ubicada en el desierto de Nevada.

"Y no están siendo guardados en... ¿Cómo se llama? ¡El Área 51! No hay ninguna instalación subterránea a menos que exista una conspiración enorme y la ocultaran al presidente de Estados Unidos", aseveró.

Revisa el momento: