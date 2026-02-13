"Estamos completamente devastados": Identifican a niña de 12 años como víctima de tiroteo en escuela de Canadá

13 feb. 2026 - 04:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una niña de 12 años fue identificada como una de las víctimas del tiroteo que ocurrió en la tarde del martes en una escuela en Columbia Británica, Canadá. Se trata de Kylie May Smith, quien estaba entre las personas que recibieron disparos por parte de un joven de 18 años.

Según informó New York Post, Shanon Dycke, tía de la pequeña, señaló que "ayer nuestra familia recibió la desgarradora noticia de que se confirmó que nuestra hermosa Kylie May fue una de las víctimas del tiroteo en la escuela de Tumbler Ridge".

"Tenía solo 12 años. Estamos completamente devastados y nos quedamos sin palabras mientras intentamos asimilar la magnitud de la situación", manifestó.

¿Qué se sabe sobre el tirador?

Los últimos antecedentes indican que el tirador es una mujer transgénero que comenzó su transición hace unos seis años.

Antes de protagonizar el violento episodio en la escuela, asesinó a su madre de 39 años y su hermanastro de 11, en una residencia privada.

Al llegar al recinto educacional, comenzó a disparar y acabó con la vida de un profesor y cinco alumnos, entre otras víctimas fatales, en un tiroteo calificado como uno de los más letales en la historia de Canadá.

