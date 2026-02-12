¿Dónde hay bencina gratis este jueves? Revisa la estación de servicio que regalará combustible hoy

12 feb. 2026 - 15:30 hrs.

Este miércoles 11 de febrero, Copec continúa con su campaña de una hora de bencina gratis al día en diferentes estaciones de servicio del país.

Primero fue el turno de la estación de servicio de Camino a Tuniche, comuna de Rancagua; mientras que el martes el beneficio aplicó en la bencinera de Av. 4 Esquinas N° 1550, en la ciudad de La Serena, y el miércoles ocurrió en San Felipe. En tanto, este jueves ya se confirmó dónde se regalará bencina.

¿Qué estación de Copec regalará bencina este martes?

Para este miércoles, la estación de servicio de Copec que regalará bencina entre las 16:00 y las 17:00 horas será la ubicada en Avenida San Miguel 5647, en la denominada Copec Colegio Inglés, Talca.



Para recibir el beneficio, solo debes ir a la sede entre esos horarios y ya podrás cargar bencina en tu vehículo por un monto máximo de $120.000.

La promoción se mantendrá vigente hasta el domingo 15 de febrero y cada día se ofrecerá bencina gratis a todos los conductores, sin importar su tipo de vehículo.

"Cada día (rige) en una estación de servicio distinta a lo largo de Chile. Siempre te avisaremos a la misma hora: 15:30 horas", mencionó la empresa.