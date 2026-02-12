Luis Mateucci se lanza contra Daniela Aránguiz en actividad de El Internado: La trató de "ridícula"

12 feb. 2026 - 16:48 hrs.

Luis Mateucci volvió a arremeter contra su expareja Daniela Aránguiz en un nuevo capítulo del reality de Mega "El Internado".

La situación se originó luego del ingreso del actor Fernando Godoy, quien llevó hasta el encierro titulares de la prensa, y fue uno en específico el que desató la molestia del trasandino.

La arremetida de Mateucci contra Aránguiz

Entre los titulares que llevó el nuevo integrante de "El Internado", el que desató la polémica decía, con letra grande: "A Luis no le queda más que ganarse la vida en los realities", frase dicha por la expareja de Jorge Valdivia.

La reacción de Mateucci fue inmediata y cargada de molestia. Sin titubear, respondió: "Que no se olvide que ella entró a un reality gratis para recuperarme. El dinero no le falta, ella entró a recuperarme, no a hacer un reality, es de las que dijo que nunca entraría a un reality y ahí estuvo".

El argentino no se detuvo allí, ya que nuevamente lanzó sus dardos contra Daniela Aránguiz y apuntó a que no tiene más mérito que ser la expareja del "Mago" Valdivia.

"Lo que sí hizo toda la vida fue vivir del marido, pero nada más. Y si le dan trabajo en la televisión chilena es porque no tiene filtro y todo el mundo la ve como una ridícula cuando se expresa de las personas, no porque sea la periodista o haya estudiado algo", aseveró el participante del reality de Mega.