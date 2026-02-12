Rosario Bravo responde a seguidora que le preguntó si su nariz era "natural"

12 feb. 2026 - 14:43 hrs.

La enfermera e influencer Rosario Bravo, realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram, donde los usuarios pudieron realizar consultas sobre su vida privada.

Uno de sus seguidores se atrevió un poco más que el resto y le preguntó sobre la apariencia de su nariz: "Oye te hago una consulta, Rosario. ¿Tu nariz es natural así levantadita?", escribió.

La influencer respondió con una foto donde se le ve muy sonriente y aclaró que nunca se ha hecho cirugías plásticas, ni aplicado bótox o ácido hialurónico.

Estas dinámicas son frecuentes entre los influencers, pues no solo sirve para interactuar con la comunidad de seguidores, sino también, para movilizar y aumentar las métricas de Instagram. Consiste en publicar un sticker o "cajita de preguntas" en la que cualquier persona puede dejar dudas o comentarios.

Aunque el dueño del perfil que realiza la dinámica puede ver quiénes participaron, esta información no es visible para otros usuarios.

@rosario.la.bravo Instagram

Rinoplastia en 15 minutos

La aclaración de Rosario Bravo se debe a que cada vez es más frecuente el uso de ácido hialurónico para diferentes procesos estéticos. Funciona como un relleno dérmico versátil y reabsorbible para hidratar, dar volumen o reestructurar el rostro.

Los procedimientos más comunes son el aumento de labios, relleno de ojeras, perfilado facial y rinomodelación. Los resultados son inmediatos y temporales, se mantienen entre 8 y 12 meses.

Esta última, consiste en modificar la forma de la nariz sin el dolor ni el tiempo de recuperación que implica una cirugía. Dura entre 15 y 45 minutos en realizarse y se aplica con microinyecciones para infiltrar cierta cantidad de ácido y corregir el perfil o levantar la punta.

Todo sobre Famosos chilenos