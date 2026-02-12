Rosario Bravo responde a seguidora que le preguntó si su nariz era "natural"
La enfermera e influencer Rosario Bravo, realizó una dinámica de preguntas y respuestas a través de sus historias de Instagram, donde los usuarios pudieron realizar consultas sobre su vida privada.
Uno de sus seguidores se atrevió un poco más que el resto y le preguntó sobre la apariencia de su nariz: "Oye te hago una consulta, Rosario. ¿Tu nariz es natural así levantadita?", escribió.
La influencer respondió con una foto donde se le ve muy sonriente y aclaró que nunca se ha hecho cirugías plásticas, ni aplicado bótox o ácido hialurónico.
Estas dinámicas son frecuentes entre los influencers, pues no solo sirve para interactuar con la comunidad de seguidores, sino también, para movilizar y aumentar las métricas de Instagram. Consiste en publicar un sticker o "cajita de preguntas" en la que cualquier persona puede dejar dudas o comentarios.
Aunque el dueño del perfil que realiza la dinámica puede ver quiénes participaron, esta información no es visible para otros usuarios.
Rinoplastia en 15 minutos
La aclaración de Rosario Bravo se debe a que cada vez es más frecuente el uso de ácido hialurónico para diferentes procesos estéticos. Funciona como un relleno dérmico versátil y reabsorbible para hidratar, dar volumen o reestructurar el rostro.
Los procedimientos más comunes son el aumento de labios, relleno de ojeras, perfilado facial y rinomodelación. Los resultados son inmediatos y temporales, se mantienen entre 8 y 12 meses.
Esta última, consiste en modificar la forma de la nariz sin el dolor ni el tiempo de recuperación que implica una cirugía. Dura entre 15 y 45 minutos en realizarse y se aplica con microinyecciones para infiltrar cierta cantidad de ácido y corregir el perfil o levantar la punta.
