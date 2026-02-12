Resultados Subsidio Eléctrico: Revisa si fuiste seleccionado

12 feb. 2026 - 07:00 hrs.

Los resultados de la cuarta convocatoria del subsidio eléctrico se revelan durante este 12 de febrero de 2026 y es muy sencillo saber si fuiste seleccionado.

Esta es una bonificación transitoria que permite a la población más vulnerable acceder a descuentos en sus boletas de electricidad. Según el portal web oficial del beneficio, los montos dependen de la cantidad de integrantes que hay en el hogar destinatario.

Se descuentan $54.486 por hogares de 4 o más integrantes, $39.348 por hogares conformados por 2 a 3 personas y $30.270 si el hogar lo compone una sola persona.

Así puedes saber si te corresponde el subsidio eléctrico

Tantos los resultados como los fundamentos del subsidio eléctrico se conocerán por medio de la página web del beneficio, a la que se puede acceder por medio del siguiente enlace.

En el caso de que se hayan proporcionado correctamente los datos de correo electrónico, también se enviarán los resultados por ese medio.

Asimismo, se contará con los canales de atención ciudadana de La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y de Chile Atiende, para entregar la información a quienes la requieran. Contarán tanto las vías presenciales como las telefónicas.

Así se pagará el subsidio eléctrico

El descuento entregado por concepto del subsidio eléctrico se entregará en 6 cuotas en las cuentas de electricidad.

En caso de que su hogar sea seleccionado, el beneficio corresponde a todo el primer semestre de 2026, y las cuotas se cancelarán a partir de febrero.

Para hacer la solicitud de esta bonificación es necesario cumplir con varios requisitos, entre los cuales destacan ser mayor de 18 años, ser cliente (arrendatario o propietario) de una empresa eléctrica, estar al día con las boletas y ser parte del 40% de mayor vulnerabilidad, según el Registro Social de Hogares (RSH).

Todo sobre Subsidio Eléctrico