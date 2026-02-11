Reajuste en el sector público: Así subirán los sueldos

11 feb. 2026 - 08:00 hrs.

La nueva Ley N° 21.806 ya fue publicada en el Diario Oficial, lo que confirma el aumento de sueldo para los trabajadores públicos. Con este paso final, se cierra la negociación del año y establecen los montos de salarios y bonos para funcionarios.

Este cambio busca que los empleados de dicho sector no pierdan poder de compra ante la subida de precios. El ajuste no será inmediato, sino que se aplicará en dos momentos durante este primer semestre para llegar al total del incremento acordado.

¿Cuánto subirán los sueldos en el sector público?

La Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) informó que el alza total será de un 3,4% y se dividirá en dos partes:

aumento del 2% retroactivo que cuenta desde diciembre de 2025. Es decir, los trabajadores recibirán en sus próximos pagos el dinero que se les debía desde esa fecha. Segunda parte: será del 1,4% a partir de junio de 2026, para alcanzar el total prometido para este año.

Además de mejorar los sueldos, la ley asegura el pago de varios beneficios económicos, como los aguinaldos y el Bono de Término de Conflicto.

También se fijaron reglas sobre cómo se trabaja, estableciendo que el teletrabajo en las oficinas del Estado se postergará y volverá a revisarse para marzo de 2027.

