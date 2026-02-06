Bono de Vacaciones para el sector público: Conoce el monto para 2026

06 feb. 2026 - 14:00 hrs.

El Bono de Vacaciones es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores del sector público. Este aporte económico de inicios de año busca aliviar los gastos habituales del período vacacional.

Para este año, los montos se actualizaron tras la negociación anual. La cantidad que paga puede variar según el sueldo que perciba cada funcionario.

¿De cuánto es el Bono de Vacaciones para el sector público?

La Dirección de Presupuestos (Dipres) indicó que para este período los trabajadores estatales recibirán:

$112.915: si la renta líquida a noviembre de 2025 es de $1.060.493 o menos.

si la renta líquida a noviembre de 2025 es de $1.060.493 o menos. $56.457: si la remuneración líquida de noviembre de 2025 es mayor a 1.060.493 y menor a $3.511.800.

Cabe recordar que se entrega por una sola vez, con el fin de proteger los ingresos de los funcionarios frente a las variaciones económicas.

La Dipres destaca que este beneficio corresponde a trabajadores de instituciones del Estado, centralizadas y descentralizadas; universidades estatales; Poder Judicial; Congreso Nacional; Contraloría General de la República; establecimientos de educación parvularia financiados por JUNJI; municipalidades; servicios locales de Educación Pública, entre otros.

Todo sobre Bonos