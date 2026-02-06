Christian Pérez vende su gigantesca colección de vinilos en millonaria cifra: Este es el precio que pide

06 feb. 2026 - 13:31 hrs.

Durante la jornada, el exanimador de televisión y actual DJ, Cristian "Chico" Pérez, anunció que venderá toda su colección de vinilos avaluada en más de 100 millones de pesos.

A través de su propio canal de YouTube, el cual también llegará a su fin, explicó entre lágrimas la única razón por la cual abandonará el mundo de los vinilos y la colección.

"Deben ser 5.200 vinilos que están disponibles a la venta"

En el último video que subió para "MAXIVINIL", "Chico" Pérez reveló que solo publicará capítulos hasta fines de febrero, pero lo que más impacto fue cuando mencionó que "dejará ir" su colección personal de discos, argumentando que por falta de tiempo no seguirá con el proyecto y coleccionando.

"Estoy dispuesto a que toda mi colección de vinilos se vaya si alguien la quiere. No tengo ninguna necesidad, no tengo ningún apuro, no tengo necesidad monetaria. (...) En total deben ser 5.200 vinilos que están disponibles a la venta", afirmó.

Además, detalló las características de su colección y el valor que tiene: "Son 40 años de coleccionismo, tiene un 95% de ediciones de época, una colección que tiene cosas raras, tiene discografías completas, a veces inconseguibles".

"Si alguien la quiere, estoy disponible a soltarla, a dejarla ir (…) Son más de $100 millones de pesos, pero menos de 200 millones. Créanme que hice el cálculo y esta colección vale mucho más", aseguró.

Mira el último capítulo de MAXIVINIL: