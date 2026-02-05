Muere a los 21 años modelo que era considerada futura estrella de la alta costura

05 feb. 2026 - 17:16 hrs.

Durante la jornada, se conoció el lamentable fallecimiento de una joven modelo a los 21 años de edad, quien era una de las promesas para el futuro de la moda y para potenciar su carrera internacionalmente.

La noticia fue comunicada por sus padres, quienes confirmaron a la prensa que la habrían encontrado sola en su casa ya sin vida.

¿Quién es la modelo?

Apenas con 14 años, comenzó su carrera en la Pasarela Campoamor, uno de los eventos más prestigiosos de toda España, despegando así un futuro que no pudo potenciar debido a su repentina muerte.

Se trata de la modelo Cristina Pérez Galcenco, una joven oriunda de España. Pérez en un principio practicaba gimnasia rítmica, pero el mundo de la moda la hizo dejar el entrenamiento y migrar a las pasarelas.

Según lo reportado por el círculo cercano familiar, la española habría fallecido por causas naturales en su domicilio. Habían sospechado en primera instancia que había sido asesinada, pero no encontraron signos de violencia en su cuerpo.