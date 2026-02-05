"Estable dentro de su gravedad": Actualizan estado de Marta Larraechea tras picadura de abeja que le provocó shock anafiláctico

05 feb. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, las hijas de la exprimera dama Marta Larraechea emitieron un comunicado en el cual actualizaron el estado de salud de su madre y agradecieron las muestras de cariño y preocupación tras el "shock anafiláctico severo" que le produjo la picadura de una abeja.

"Estable dentro de su gravedad"

El documento parte señalando que "ayer miércoles 04 de febrero, estando en Santo Domingo, fue picada por una abeja, lo que le produjo un shock anafiláctico severo, por lo que tuvo que ser trasladada al Cesfam de la comuna".

"En ese lugar fue atendida de urgencia, donde recibió atención de primeros auxilios para luego ser trasladada al Hospital de San Antonio donde fue estabilizada por el equipo médico. Debido a los cuidados requeridos, se coordinó con el Samu su traslado a la Clínica Alemana de Santiago", agregan.

Tras esto, explicaron que la esposa del exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle "fue ingresada aproximadamente a medianoche y continúa en observación esperando su evolución clínica. Actualmente se encuentra estable dentro de su gravedad".

Hijos de Marta Larraechea agradecen muestras de cariño

"Como familia queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todo el personal que trató a nuestra mamá durante las últimas horas. A los médicos, funcionarios, técnicos y equipos de salud del Cesfam de Santo Domingo, Samu y Hospital de San Antonio, quienes entregaron todo su profesionalismo durante las primeras horas críticas", señala también el comunicado.

Finalmente, las hijas de Frei y Larraechea quisieron "manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han contactado con muestras de afecto, cariño y preocupación. Nos hemos sentido muy acompañadas".

