Tendrá acceso directo a un centro comercial: Este es el avance de la futura estación Parque Araucano de la Línea 7

03 feb. 2026 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

La Línea 7 del Metro de Santiago llegará a dar un alivio al único eje oriente-poniente con el que cuenta el tren subterráneo capitalino, la Línea 1, por lo que cada uno de sus avances es un paso más para mejorar las condiciones de transporte de millones de santiaguinos.

En ese contexto, este martes el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, y los alcaldes de Las Condes y Vitacura visitaron la futura estación Parque Araucano, la cual generará una ruta al centro comercial y el barrio financiero ubicado en dicho sector.

Así avanza la estación Parque Araucano de la Línea 7

En las imágenes publicadas por Metro en sus redes sociales se puede ver la obra gruesa de la estación prácticamente terminada, con sus andenes y galerías de acceso casi listas.

La estación Parque Araucano contará con 6.300 m² construidos, cuatro niveles de circulación, además de sus boleterías y los andenes a donde arribarán los trenes automatizados que tendrá la Línea 7.

Metro de Santiago

Esta futura detención del Metro contempla también ascensores en todos sus niveles, escaleras mecánicas, equipamiento inclusivo y se integrará al entorno del parque que le da nombre con un "acceso moderno, cómodo y universal".

Pero eso no es todo, ya que esta estación también estará conectada directamente con el mall Parque Arauco, el cual ya tiene listo en su nivel -2 un espacio que denominó "Plaza Metro", el lugar desde donde se podrá llegar a la Línea 7 sin tener que salir a la superficie.

