¿Te corresponden los beneficios del Seguro Social? Así puedes verificar solo con tu RUT

03 feb. 2026 - 16:00 hrs.

En febrero continúa la entrega de los tres beneficios que forman parte del Seguro Social, un paquete de ayudas económicas para adultos mayores que incluyó la Reforma de Pensiones.

Se trata de aportes para pensionados o para quienes están por pensionarse, con el fin de mejorar su calidad de vida mediante un aumento de ingresos, indica ChileAtiende.

¿Cómo saber si me corresponden los beneficios del Seguro Social?

Los interesados tienen que ingresar al portal de consulta (pulsa aquí), presionar el botón “Consultar beneficios” e ingresar su RUN y fecha de nacimiento.

Así, el sistema mostrará los aportes que le corresponden junto con los montos, estado del pago y la resolución asociada a cada uno.

¿Cuáles son los beneficios del Seguro Social?

Los beneficios que adultos mayores y personas con discapacidad recibirán este año son los siguientes:

Beneficio por Años Cotizados: para mayores de 65 años que estén afiliados a una AFP o compañía de seguros. Entrega 0,1 UF por cada 12 meses cotizados a hombres con al menos 240 meses de cotizaciones y mujeres con 120 meses o más. El tope es de 2,5 UF mensuales por 300 meses de cotizaciones.

para mayores de 65 años que estén afiliados a una AFP o compañía de seguros. Entrega 0,1 UF por cada 12 meses cotizados a hombres con al menos 240 meses de cotizaciones y mujeres con 120 meses o más. El tope es de 2,5 UF mensuales por 300 meses de cotizaciones. Compensación por Expectativa de Vida: para mujeres mayores de 65 años, con el fin de cubrir la diferencia monetaria del monto que obtienen al pensionarse, debido a su mayor expectativa de vida con respecto a los hombres. El mínimo que paga es de 0,25 UF.

para mujeres mayores de 65 años, con el fin de cubrir la diferencia monetaria del monto que obtienen al pensionarse, debido a su mayor expectativa de vida con respecto a los hombres. El mínimo que paga es de 0,25 UF. Seguro de Invalidez y Sobrevivencia: para no pensionados que sufren invalidez, o a sus familiares si este fallece. Se entregará a partir de agosto.

Todo sobre Beneficio Pensionado