Cambios en Buses Red Movilidad: Conoce los recorridos que tendrán extensiones y modificaciones

El sistema de transporte urbano de Santiago, Red Movilidad, comenzó a implementar una serie de cambios en sus servicios de buses con la finalidad de "operar nuevas y mejores conexiones en la malla".

Con esto, las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, Santiago, Independencia y Puente Alto verán mejoras en su conectividad gracias a la extensión de recorridos, modificaciones de trazados e incluso cambios en la numeración de los buses.

Los cambios en los buses de Red Movilidad

El primero de los cambios es la extensión del recorrido H13, el cual ahora llegará hasta la estación Metro Los Héroes al incorporar nuevas paradas en Av. Portugal y la Alameda.

En tanto, el servicio H06 pasó a llamarse 306 y extendió su trazado al norte del río Mapocho, para así conectar la población Lo Sierra de Lo Espejo con la zona comercial de Independencia.

En la comuna de Puente Alto, el recorrido F24 sufrió un pequeño recorte de su trazado y no se detiene más en las paradas de Av. Jorge Ross Ossa / esq. Puerto Octay (PF1176) y Av. Jorge Ross Ossa / esq. Puerto Octay (PF1193).

En la misma comuna del sur de la capital, el servicio F26 modificó su trazado en la Villa Parque Alto, extendiéndose al oriente por Paso Alto hasta llegar a Loma Redonda 2 Sur.

