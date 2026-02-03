Tercera pista y nuevo terminal: La nueva ampliación que tendrá el Aeropuerto de Santiago

03 feb. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió cinco ofertas para la licitación del anteproyecto referencial de la ampliación y mejoramiento del aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago, el cual busca triplicar su capacidad hacia el año 2050.

Las consultoras Arcadis Chile, FAIC, IDOM-Vidal, Ingeniería Cuatro-AYESA y Wood Ingeniería y Consultoría Chile son quienes buscan adjudicarse la licitación que cuenta con un presupuesto de $13.500 millones.

Así será la ampliación del aeropuerto AMB

Debido a la proyección de la demanda de pasajeros y operaciones aeronáuticas (aterrizajes, despegues y movimiento de aeronaves en tierra), la reciente actualización del plan maestro del aeropuerto sugiere triplicar la capacidad actual del AMB.

Así, la superficie del recinto aéreo deberá llegar a más de 2.300 hectáreas para soportar más de 1 millón de metros cuadrados de terminales para movilizar 84 millones de pasajeros al año y gestionar 125 operaciones aeronáuticas por hora.

Para conseguir esto, las principales obras a considerar por la consultora que se adjudique la licitación son:

Construcción de una tercera pista.

Tercer terminal de pasajeros.

Traslado del terminal de carga.

Sistema de transporte interno entre terminales (tren ligero).

Ampliación de instalaciones de mantenimiento y DGAC.

Tres vías de acceso al aeropuerto adicionales.

Circuito de áreas verdes para mejorar la integración con el entorno.

MOP

La consultoría, que se desarrollará durante los próximos cinco años, comprende el diseño básico de las instalaciones, la realización de un estudio de impacto ambiental y sus etapas de participación ciudadana. Tras esto, vendrán la ingeniería de detalles y expropiaciones para iniciar obras a mediados de la próxima década.

