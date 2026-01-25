Remodelación de Plaza Baquedano lleva 97% de avance: ¿Cuándo será inaugurada?

25 en. 2026 - 08:42 hrs.

La remodelación de la Plaza Baquedano avanza hacia su fase final, consolidándose como una de las intervenciones urbanas más relevantes en Santiago durante los últimos años. La iniciativa busca transformar el histórico nudo vial en un espacio cívico y peatonal, dejando atrás su configuración centrada en el tránsito vehicular.

Remodelación lleva 97% de avance

El proyecto contempla una inversión superior a los 27 mil millones de pesos en su fase de ejecución, financiada por el Ministerio de Obras Públicas. Actualmente, las obras presentan un 97% de avance físico y un 83% financiero.

Los trabajos comenzaron en septiembre de 2024 y se desarrollaron en un plazo de 15 meses, con término proyectado para enero de 2026, mientras que su inauguración se prevé para fines de febrero o comienzos de marzo.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, destacó la magnitud de la intervención urbana. "Esta es una enorme inversión que recupera la ciudad para las personas", señaló, precisando que ya se está instalando el monumento a Gabriela Mistral y se realizan reparaciones en el plinto del General Baquedano.

Además, agregó que "están prácticamente habilitados los cruces que conectan el Parque Bustamante, Balmaceda y el Forestal. La plaza es un lugar moderno que será un espacio de encuentro y orgullo para la ciudad".

La intervención busca redefinir el uso del espacio público, eliminando la rotonda vehicular. Entre las principales modificaciones está una reducción del 53% de la superficie destinada a vialidad, aumento del arbolado de 196 a 425 ejemplares, incorporación de cuatro nuevos cruces peatonales, más de 1.500 metros lineales de senderos, accesibilidad universal y remodelación de la explanada de Las Artes, donde se sumarán 50 nuevos árboles.

Revisa el avance de la nueva Plaza Baquedano

