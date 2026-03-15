Franco Parisi pide "prudencia" a Presidente Kast ante anuncio de posibles indultos

15 mar. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

El debate sobre eventuales indultos a carabineros y militares condenados por hechos vinculados al estallido social volvió a instalarse en la agenda política luego de que el excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, se refiriera al tema y llamara a actuar con cautela.

"Aquí no hay que darse gustitos cuando uno pretende ser presidente y es presidente", afirmó el líder del Partido De la Gente, Franco Parisi, en entrevista con T13 respecto al anuncio realizado por el Presidente José Antonio Kast.

En esa misma línea, el excandidato presidencial agregó que "ya vimos lo que ocurrió con el Presidente Boric que se dio gustitos con los indultos que son realmente una ofensa a la gran masa ciudadana y la gente buena".

El excandidato presidencial también se refirió al caso de la senadora Fabiola Campillai, quien perdió la vista tras ser impactada por un proyectil durante las manifestaciones de 2019. "No hay que atender solo por el rango que tiene la señora Campillai de ser senadora, sino que también hay otras situaciones que hay que atender, desde los más humildes a los más importantes", señaló.

Finalmente, Parisi planteó que el tiempo no debería presionar la toma de decisiones en una materia que considera especialmente sensible para el país.

"El presidente puede indultar durante sus cuatro años y lo que yo recomiendo es prudencia, porque las sensibilidades son muy delicadas. Nada te obliga, no hay una ventana para los indultos, por lo tanto hay tiempo y espacio para tomar la mejor decisión", concluyó.