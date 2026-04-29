PDI valora ayuda internacional en liberación de empresario: "Quiero agradecer el apoyo de la Policía Nacional de Colombia"

29 abr. 2026 - 09:35 hrs.

¿Qué pasó?

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, entregó nuevos antecedentes sobre la liberación del empresario ferretero Jorge Vera, destacando especialmente la colaboración internacional en el caso y confirmando la existencia de detenidos.

Durante su declaración, Cerna valoró el trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Brigada Antisecuestros de la PDI y el apoyo recibido desde el extranjero, particularmente desde Colombia.

Policía de Colombia colaboró en las detenciones

“Primero quiero destacar el trabajo de la Fiscalía, de la Brigada Antisecuestro de la PDI, y también agradecer la colaboración internacional. La colaboración internacional es importantísima en este caso, así que agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia”, señaló.

Asimismo, confirmó que actualmente hay cuatro detenidos vinculados al caso: tres extranjeros y un ciudadano chileno.

“Son tres extranjeros y un nacional. Es todo lo que les puedo decir”, precisó, remarcando que la investigación sigue en desarrollo y bajo estricta reserva.

"No estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome las calles"

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, también tomó la palabra y enfatizó que el combate al crimen organizado es una de las principales prioridades del Gobierno y un mandato directo del Presidente de la República, José Antonio Kast.

“Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país y es momento de que se vayan”, afirmó.

Además, sostuvo que frente a delitos graves como el secuestro del empresario, continuarán con las investigaciones y buscarán las sanciones más severas para los responsables.

“Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras”, agregó.

"No estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome las calles", dijo la autoridad.