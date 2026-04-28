"Operación Rey David": Los detalles de la detención de Francisco Kaminski en masivo operativo de la PDI

28 abr. 2026 - 08:13 hrs.

¿Qué pasó?

Francisco Kaminski fue detenido en la madrugada de este martes 28 de abril, en el marco de la "Operación Rey David", una investigación de gran envergadura liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur y ejecutada por la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI.

Un despliegue en tres regiones

El operativo no fue un hecho aislado. Se trató de una acción simultánea y coordinada que afectó a cerca de 26 domicilios e inmuebles laborales distribuidos en las regiones Metropolitana, de Valparaíso y de O'Higgins.

Según reportes preliminares, la investigación busca desarticular una organización criminal dedicada a delitos, entre los que figuran:

Lavado de activos.

Malversación de fondos.

Venta irregular de vehículos.

Falsificación de instrumentos públicos.

Estafa.

La detención de Kaminski en su domicilio en Las Condes

La policía llegó hasta el domicilio de Kaminski, ubicado en la Avenida Las Condes, con una orden de entrada y registro. Si bien el comunicador era uno de los focos de interés en la arista de lavado de activos y fraude, la situación dio un giro inesperado durante el allanamiento.

Al ingresar al inmueble, los efectivos policiales habrían detectado evidencia que constituye una infracción flagrante a la Ley 20.000 (Ley de Drogas).

Debido a este hallazgo, la detención se concretó de manera inmediata bajo la figura de flagrancia, sumándose a los otros 11 detenidos que dejó el operativo hasta las primeras horas de la mañana.

Antecedentes y situación judicial

No es la primera vez que Kaminski enfrenta cuestionamientos legales. El comunicador había sido mencionado anteriormente en indagatorias relacionadas con estafas. Sin embargo, la "Operación Rey David" representa el escenario más complejo para el animador hasta la fecha.

Tras su captura, fue derivado a un cuartel policial. La Fiscalía Metropolitana Sur, por ahora, optó por mantener hermetismo hasta que finalicen los operativos en todos los puntos de interés. Se espera que, tras los hallazgos, quede citado a Fiscalía

Por ahora, la cifra de 12 detenidos es preliminar y podría aumentar a medida que la PDI continúe con las diligencias en desarrollo.

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